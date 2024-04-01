البيت الأبيض سيطلب من اسرائيل مزيدا من المعلومات حول عملية مجمع الشفاء

اعلن البيت الأبيض أنه سيطلب مزيدا من المعلومات من إسرائيل بعد تقارير "مقلقة للغاية" صدرت الاثنين، اشارت الى العثور على جثث متناثرة في مجمع الشفاء، الأكبر في غزة، إثر انسحاب القوات الإسرائيلية منه بعد تنفيذها عملية عسكرية استمرت اسبوعين.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية كارين جان بيار لصحافيين في واشنطن "إذا كان هذا الأمر صحيحا فإنه مقلق للغاية. سنتواصل مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات".

وجاءت تصريحاتها بعدما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة العثور على "عشرات الجثث، بعضها متحلل" حول المجمع، فيما افاد أطباء ومدنيون في المجمع المدمر وكالة "فرانس برس" أنه تم العثور على 20 جثة على الأقل، يبدو ان بعضها دهسته آليات عسكرية.