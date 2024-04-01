نتانياهو يتعهّد "التحرّك فورا" لحظر قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "التحرّك فورا" لمنع بث قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وذلك بعيد تصويت الكنيست على قانون يسمح له بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل.

وبعيد مصادقة البرلمان على النص، اعتبر نتانياهو إن "قناة الجزيرة الإرهابية لن تبث بعد الآن من إسرائيل. أعتزم التحرّك بما يتوافق مع القانون الجديد لوقف أنشطة هذه القناة".

يمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في إسرائيل. وسبق أن تعهّد نتانياهو اتّخاذ "إجراء فوري" لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل فور إقرار النص.

واتّهم نتانياهو قناة الجزيرة بأنها "جهاز دعاية لحماس" وبأنها "شاركت بشكل نشط في مجزرة السابع من تشرين الأول".

وتنفي القناة بشدة صحّة ما تتّهمها به إسرائيل وتتّهم بدورها الدولة العبرية باستهداف ممنهج لموظفيها في قطاع غزة.