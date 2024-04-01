إسرائيل تقصف السفارة الإيرانية بدمشق

انسحب الجيش الإسرائيلي من أكبر مستشفى في غزة مخلفا الجثث ومساحة واسعة من الدمار، من بعد غارة استمرت أسبوعين.

ومن جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن غارة جوية إسرائيلية دمرت القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل أو جرح كل من كان بداخله. ومنهم المستشار العسكري الإيراني الجنرال علي رضا زاهدي، الذي قاد فيلق القدس النخبوي في لبنان وسوريا حتى 2016.

إدانة الهجوم

وأدان السفير الإيراني حسين أكبري إسرائيل وقال إن ما يصل إلى سبعة أشخاص قتلوا، لكن المستجيبين الأوائل ما زالوا يبحثون عن أي جثث أخرى تحت الأنقاض. وأضاف أن اثنين من ضباط الشرطة الذين يحرسون المبنى أصيبا.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام بعد لقائه أكبري، قال وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إن «عدة» أشخاص قتلوا. وأدان مقداد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسرائيل بسبب الهجوم.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن مقر إقامة السفير الإيراني يقع في المبنى القنصلي المجاور للسفارة.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه إن المبنى الواقع في حي المزة شديد الحراسة سوي بالأرض.

نصر كبير

ووصف الجيش الغارة على مستشفى الشفاء بأنها نصر كبير في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا. لكن ذلك جاء في وقت يتصاعد فيه الإحباط في إسرائيل، حيث تظاهر عشرات الآلاف ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبوا ببذل المزيد من الجهد لإعادة عشرات الرهائن المحتجزين في غزة. وكانت هذه أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ بداية الحرب.

طموح توسعي

وحتى مع تحويل إسرائيل تركيزها إلى أجزاء أخرى من غزة هذا العام، اشتبكت قواتها مع مسلحين في الشمال في عدد من المناسبات، وسلط القتال العنيف الذي استمر لمدة أسبوعين حول الشفاء الضوء على قوة الجماعات المسلحة الباقية.

وتعهد نتنياهو بمواصلة الهجوم حتى يتم تدمير حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن. ويقول إن إسرائيل ستوسع قريبا عملياتها البرية لتشمل مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ نحو 1.4 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان غزة - إلى هناك. لكنه يواجه ضغوطا متزايدة من الإسرائيليين الذين يتهمونه بالفشل الأمني الذي حدث يوم 7 أكتوبر، ومن بعض عائلات الرهائن الذين يتهمونه بالفشل في التوصل إلى اتفاق على الرغم من عدة أسابيع من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر. وقد حذرته الدول الحليفة، بما في ذلك الداعم الرئيسي الولايات المتحدة، من غزو رفح.

ويعتقد أن حماس ونشطاء آخرين ما زالوا يحتجزون نحو 100 رهينة ورفات 30 آخرين، بعد إطلاق سراح معظم الباقين خلال وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.

غارات خطيرة

وبين الجيش أن من بين القتلى في مستشفى الشفاء كبار نشطاء حماس ومسلحين آخرين أعادوا تجميع صفوفهم هناك بعد غارة سابقة، وأنه استولى على أسلحة ومعلومات استخباراتية قيمة.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 20 مريضا لقوا حتفهم وتعرض العشرات للخطر خلال الغارة، التي أدت إلى مزيد من الدمار في المستشفى الذي توقف بالفعل عن العمل إلى حد كبير. ووصف السكان الغارات بالمذابح، ولم يعرف بعد عدد المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الغارة. ونفى الجيش أن تكون قواته قد ألحقت الأذى بأي مدنيين داخل المجمع.

ويتهم المنتقدون الجيش بتعريض المدنيين للخطر بشكل متهور وتدمير قطاع صحي مكتظ بالفعل بجرحى الحرب. ويقول الفلسطينيون إن القوات الإسرائيلية أجبرت مئات الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الشفاء على النزوح إلى الجنوب.

مبان مدمرة

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على الإنترنت مباني مدمرة ومتفحمة بشدة، وأكوامًا من التراب جرفتها الجرافات، ومرضى على نقالات في ممرات مظلمة.

وقد توفي ما لا يقل عن 21 مريضًا منذ بدء الغارة، حسبما نشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع X، تويتر سابقًا.

وقال إن أكثر من مائة مريض ما زالوا داخل المجمع، من بينهم أربعة أطفال و28 مريضا في حالة حرجة. وقال أيضًا إنه لم تكن هناك حفاظات أو أكياس بول أو مياه لتنظيف الجروح، وأن العديد من المرضى يعانون من التهابات الجروح والجفاف.

وكان الجيش قد داهم الشفاء في وقت سابق في شهر نوفمبر، بعد أن قال إن حماس تحتفظ بمركز قيادة وسيطرة متطور داخل المجمع وتحته. وكشفت عن نفق يمتد أسفل المستشفى يؤدي إلى بضع غرف، بالإضافة إلى أسلحة قالت إنها صادرتها من داخل المباني الطبية، لكن لا شيء على مستوى ما زعمت قبل تلك الغارة.

مقاومة حماس

وأظهر القتال أن حماس لا تزال قادرة على المقاومة حتى في واحدة من المناطق الأكثر تضررا. وقالت إسرائيل إنها فككت حركة حماس إلى حد كبير في شمال غزة وسحبت آلاف الجنود أواخر العام الماضي، مما خلف فراغا أمنيا جعل من الصعب توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

ووصلت شحنة ثانية من المساعدات الغذائية عن طريق البحر في أحدث اختبار لطريق بحري جديد من جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط. وشوهد أحد القوارب الثلاثة قبالة الساحل، وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إنهم حصلوا على إذن بتفريغ الحمولة. ولم تتضح بعد الآلية الدقيقة للتسليم.

أدى هجوم إسرائيل الثلاثي جوي وبري وبحري إلى مقتل ما لا يقل عن 32845 فلسطينيا، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وتسببت الحرب في نزوح معظم سكان المنطقة ودفعت ثلث سكانها إلى حافة المجاعة. وقد عانى شمال غزة، حيث تقع منطقة الشفاء، من دمار واسع النطاق وتم عزله إلى حد كبير منذ أكتوبر، مما أدى إلى انتشار الجوع على نطاق واسع.