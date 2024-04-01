توترات الانتخابات ساعدت حركة الشباب في استعادة الأراضي

وفقا لمراقب الأزمات الأمريكي (ACLED)، فإن حركة الشباب استغلت توترات الانتخابات لإعادة تنظيم صفوفها واستعادة بعض من الأراضي التي فقدتها، حيث بدأ المرشحون الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية في الولاية المقرر إجراؤها بين يونيو ونوفمبر 2024، في ولايات غالمودوغ وهيرشبيلي وجوبالاند والجنوب الغربي.

وأفادت التقارير أن رؤساء الولايات الحاليين أعربوا عن اهتمامهم بالترشح لفترة ولاية أخرى، مما أثار توترات مع النخب السياسية المحلية وشيوخ العشائر في ولايتي غالمودوغ وهيرشبيلي.

وتهدد هذه الاضطرابات السياسية وحدة التحالف الذي يدعم عملية مكافحة التمرد ضد حركة الشباب في هذه الولايات بسبب النزاعات العشائرية والمظالم المتعلقة بتقاسم السلطة.

الأنشطة التوعوية

كما أسهمت أنشطة التوعية التي قامت بها حركة الشباب في انتكاسات الجيش. حيث واصلت المجموعة جهودها للتواصل مع شيوخ العشائر والميليشيات العشائرية التي تتقاسم القواعد مع قوات الأمن في منطقتي مدق وجلجادود، بهدف إقناعهم بسحب دعمهم لعملية مكافحة التمرد والانضمام إلى حركة الشباب.

وأسفرت هذه الجهود عن نتائج في 11 مارس، عندما أعلن عديد من أعضاء ميليشيات العشائر المحلية مغادرة قاعدة زارارديري ودعم حركة الشباب في جولو، منطقة مدق.

وعلى هذه الخلفية، استعادت حركة الشباب السيطرة على بلدات استراتيجية رئيسية في منطقتي مدق وجلجادود دون قتال. ومن بين المواقع التي استعادتها المجموعة بنجاح هي كاد، وشابيلو، وكامارا، وماساغاواي، وشينلابي، وباداويني إضافة إلى ذلك، انقسمت قوات الأمن حول قرار الانسحاب من القواعد الأمامية، مما أدى في بعض الأماكن إلى اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن.

وفي 7 مارس، قُتل جندي واحد على الأقل وسط اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن بالقرب من قرية كامارا في مدق. واشتبكت قوات الأمن بعد أن خطط قسم من القوات للانسحاب من قاعدة قريبة من القرية.

كما ترددت أصداء الصراع السياسي في ولاية هيرشابيل على خط المواجهة.

شن الهجمات

وقامت حركة الشباب بشن هجمات في عدة بلدات بولاية غالمودوغ. وخسر المسلحون هذه الأراضي عندما امتدت عملية مكافحة التمرد ضد الجماعة إلى هذه الولايات . وفي الوقت نفسه، أعلنت قوات الأمن في منطقة جوبا السفلى الجنوبية، بداية مرحلة جديدة من الحملة العسكرية ضد حركة الشباب في مارس، مما أدى إلى إبعاد المسلحين عن عدة مناطق.

وفي فبراير، حث منتدى غالمودوغ للسلامة، وهو مجموعة من المرشحين لرئاسة الولاية والمثقفين من غالمودوغ، إدارة الولاية على الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية غالمودوغ. ومع ذلك، بعد أن ردت الإدارة بالصمت، بدأ أعضاء المنتدى في اتهام رئيس الدولة أحمد عبدي كاري (قور قور) بتأجيج الصراع بين العشائر بعد تزايد القتال حول الوصول إلى أراضي الرعي واندلاع النزاعات المحلية في منطقتي مدق وجلجادود.

انتكاسات كبيرة

وفي ولايتي غالمودوغ وهيرشبيلي، تعرض الجيش الوطني الصومالي أيضًا لانتكاسات كبيرة، مما دفع مسلحي حركة الشباب إلى استعادة السيطرة على عدة مناطق. وانسحبت قوات الأمن من عدة قواعد، مما يعكس التوترات الداخلية بشأن الفشل اللوجستي والفساد والصراع على السلطة.

وفي الواقع، فإن قيادة الجيش الوطني الصومالي مليئة بالفصائل. في سبتمبر 2023، اختلف وزير الدفاع عبدالقادر محمد نور (جاماك) ورئيس الجيش الوطني الصومالي اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين حول التخطيط واللوجستيات لعملية مكافحة التمرد. وفشلت الحكومة الفيدرالية في حل النزاع، مما خلق أزمة قيادة أثارت الإحباط بين القوات وتسببت في تأخير العمليات. ومن بينها تأجيل عملية التحرير المخطط لها لغالهيري، معقل حركة الشباب في منطقة جالجادود.

مكافحة التمرد

وعلى الرغم من الاضطرابات في وسط الصومال، أطلقت قوات الأمن الصومالية، في أوائل شهر مارس، جولة جديدة من عملية مكافحة التمرد في جوبا السفلى. واستهدفت عملية عسكرية مشتركة مكونة من قوات الجيش وقوات داناب الخاصة لمواقع حركة الشباب في القرى الواقعة على طول نهر جوبا، بينما تقدم مسلحو حركة الشباب نحو القرى التي تأثرت بأمطار النينيو في نوفمبر وديسمبر، حيث وجدت عدة قوات وتم تهجير السكان المحليين. وبدأت العملية العسكرية التي استمرت أربعة أيام، بدعم من القيادة العسكرية للولايات المتحدة، في منطقة كيسمايو وتقدمت في الاتجاه الشمالي الشرقي نحو جامع.

وفي 2 مارس، شنت القوات الأمريكية غارة جوية على موقع لحركة الشباب بالقرب من قرية بولو جادود، مما أدى إلى مقتل اثنين من المسلحين.

وبعد الغارة الجوية، عبرت القوات نهر جوبا لتدمير قواعد حركة الشباب وألقت القبض على عديد من المسلحين.

وفي 4 مارس، نفذت قوات الأمن المشتركة عملية استهدفت مواقع حركة الشباب في قرية بكسار سافكا وموسى حاجي، وتوردو، وقرية ملايل في منطقة جامامي. وبحسب ما ورد قُتل خمسة وثلاثون مسلحاً. ومن خلال تعزيز التعاون العسكري بين جوبالاند والحكومة الفيدرالية لتوسيع عملية مكافحة التمرد، تخطط قوات الأمن للوصول إلى مركز القيادة الرئيسي لحركة الشباب في جيليب، جوبا الوسطى.

لمحة سريعة عن الصومال في شهري فبراير - مارس 2024

يسجل ACLED أكثر من 210 أحداث عنف سياسي وما لا يقل عن 478 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها.

وتركزت معظم أعمال العنف السياسي في شابيلي السفلى.

وشهدت منطقة شابيلي السفلى أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها، حيث تم تسجيل 158 حالة على الأقل خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وتبعتها منطقة جوبا السفلى، حيث تم الإبلاغ عن 153 حالة وفاة.

ويرجع ذلك إلى الاشتباكات المسلحة بين حركة الشباب وقوات الأمن في جوبالاند، والجيش الوطني الصومالي.

كان نوع الأحداث الأكثر شيوعًا هو المعارك، حيث بلغ عددها أكثر من 140 حدثًا، تليها الانفجارات/العنف عن بعد، مع 167 حدثًا.

ويرجع ذلك إلى هجمات حركة الشباب ضد قوات الأمن وقواعد بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، فضلا عن عمليات قوات الأمن ضد مسلحي حركة الشباب.