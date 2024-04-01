ساحل العاج ترفع سعر الكاكاو الرسمي من بوابة المزرعة

ياسر رشاد - القاهرة - من المتوقع أن تزيد ساحل العاج، أكبر مصدر للكاكاو في العالم، السعر الرسمي لمزرعة الكاكاو إلى 1500 فرنك إفريقي (2.47 دولار) للكيلوغرام الواحد اعتبارا من يوم الثلاثاء من 1000 فرنك أفريقي حاليا.

الرئيس الحسن واتارا

يأتي ذلك في الوقت الذي صادق فيه الرئيس الحسن واتارا، على اقتراح بسعر يتراوح بين 1100 و 1200 فرنك أفريقي للكيلوغرام قبل أن يتراجع عن قراره ويطلب أن يكون السعر أعلى.

وزادت أسعار الكاكاو بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي حيث دفعت الأمراض والأحوال الجوية السيئة السوق العالمية إلى عجز ثالث على التوالي ، لكن السعر الرسمي للمزارع الذي يمكن للمزارعين فرضه على حبوبهم في ساحل العاج ، وهي منتج كبير ، لم يعكس ذلك بعد.

الشركات الكبرى مثل هيرشي (HSY. N)، نستله (NESN. S) ، موندليز (MDLZ. O) ، وباري كاليبو (BARN. S) ، وشراء الكاكاو من ساحل العاج.

في عام 2022 ، قاطعت ساحل العاج وغانا اجتماعات الصناعة في بروكسل بسبب نزاع على الأسعار.

ويعتمد ما يقرب من ستة ملايين شخص على صناعة الكاكاو في ساحل العاج الواقعة في غرب أفريقيا.

سجل سعر الكاكاو رقما قياسيا جديدا مدفوعا بتغير المناخ والظروف الجوية السيئة، مما أثر على السوق التي شهدت بالفعل ارتفاع أسعار شوكولاتة عيد الفصح في أوروبا.

حبوب الكاكاو

في أحدث ارتفاع في الأسعار ، تم تداول حبوب الكاكاو فوق 10000 دولار (8000 جنيه إسترليني) للطن في أسواق السلع العالمية ، بزيادة 2000 دولار عن الأسبوع الماضي.

وعانت ساحل العاج وغانا، أكبر مصدرين للكاكاو في العالم، من ضعف المحاصيل بعد موجات الجفاف في فبراير شباط في أعقاب هطول أمطار غزيرة في ديسمبر كانون الأول.

ستكلف العلامات التجارية الشهيرة لبيض عيد الفصح الآن 50٪ أكثر من العام الماضي ، مما يجبر الشركات على الترويج لحلوى عيد الفصح غير الشوكولاتة مثل أرانب البسكويت.

ذكرت بلومبيرغ أن الحلويات ذات المستوى المتدني أو الخالية من الشوكولاتة تماما أخذت تظهر بشكل متزايد على أرفف المتاجر في الدول الغربية بسبب ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو، وفق روسيا اليوم.

على سبيل المثال، دونات الشوكولاتة اللامعة هو أحدث إضافة إلى منتجات "كيت كات" التي تنتجها "هيرشي"، ولكن هذه المرة الدونات مغطى جزئيا بالشوكولاتة وليس بالكامل.

وطرحت شركة "نستله" في المملكة المتحدة لوح شوكولاتة بنكهة البندق يزن أقل بمقدار الثلثين بالمقارنة مع العلامات التجارية الأخرى التي تنتجها الشركة.

في المقابل بدأت الشركات بزيادة عدد المنتجات التي تحتوي على الكراميل وزبدة الفول السوداني كبديل للشوكولاتة.

وترتبط الزيادة القياسية في أسعار حبوب الكاكاو بعدة عوامل أدت لانخفاض محاصيلها من أهمها الجفاف، وتغيرات المناخ.

وقد ظلت أسعار هذه الحبوب المهمة لصناعة حلوى الشوكولاتة طوال 40 عاما، تحت مستوى 3.5 ألف دولار للطن، لكنها الآن تتجاوز 6 آلاف دولار.

مع ارتفاع الأسعار حاول المنتجون إلقاء أعباء زيادة الأسعار على عاتق المستهلكين، لكن الحلوى ليست منتجات حيوية ضرورية للحياة، ولذلك سرعان ما أدى ذلك لانخفاض المبيعات، ما دفع الشركات المنتجة لابتكار حلول أخرى لتخفيض الأسعار، وهو تقليل كميات الشوكولاتة.

يحتل الكاكاو مكانة خاصة عند الكبار والصغار لمذاقه الطيب فضلًا على احتوائه لفوائد متعدده أبرزها خصائصه المضادة للأكسدة، بحيث تحمي الأعصاب من التلف والالتهاب، واحتوائه على مادة الكاتيكين لها تأثير في تحفيز نمو الذاكرة طويلة المدى، تحسين تدفق الدم إلى الدماغ عن طريق إفراز أوكسيد النيتريك، يحسن تناول الكاكاو من الانخفاض المعرفي وفقدان الذاكرة لدى كبار السن، الذي قد يتطور إلى الخرف ومرض الزهايمر.

كما يساعد تناول الكاكاو على إبطاء عملية الشيخوخة وتحسين الذاكرة، ويمنع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك يحمي من تليف الكبد وداء السكري.

وتشير الدكتورة تاتيانا زاليتوفا خبيرة التغذية المتخصصة في طب الأعشاب والدعم الغذائي في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في الدول المتطورة. والكاكاو كبقية المنتجات المحتوية على مضادات الأكسدة يساعد على الوقاية من هذه الأمراض.

وتقول: "الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، أي يحمي من الشيخوخة، وكذلك من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية. وتقلل المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الكاكاو من تراكم الصفائح الدموية، ما يساعد أيضا على منع احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، لذلك يمكن القول أن المشروب يطيل العمر".

وتشير الطبيبة، إلى أن مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تعمل على تحسين الذاكرة والانتباه، التي تضعف مع تقدم العمر. وبالتالي فإن الكاكاو يزيد من القدرة على التعلم وتحمل النشاط البدني. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي مشروب الكاكاو على مكونات مفيدة لمن يعاني من اضطرابات في عمل الكبد.

وتقول: "هناك أدلة على أن المواد الموجودة في الكاكاو تساعد المرضى الذين يعانون من تليف الكبد. بالطبع لن يكون المشروب علاجا، لكنه يمكن أن يبطئ تطور المرض. كما يمكن أن يكون الكاكاو جزءا مساعدا في العلاج المعقد لمختلف الأمراض التي تؤدي إلى تليف الكبد، مثل التهاب الكبد الفيروسي والكبد الدهني غير الكحولي".

ووفقا لها، يساعد مشروب الكاكاو على الوقاية من داء السكري وبعض أنواع السرطان. ولكن يجب تناول المشروب من دون حليب وسكر 2-3 مرات في الأسبوع.