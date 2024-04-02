صوت ملائكي.. طالب الصيدلة يبدع في تلاوة القرآن الكريم والأدعية بسوهاج (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الاثنين، بثًا مباشرًا بعنوان "صوت ملائكي.. "محمود سعيد" يبدع في تلاوة القرآن الكريم والأدعية بسوهاج".

وقال محمود سعيد ثابت، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة جامعة سوهاج إنه ختم حفظ القرآن الكريم كاملًا عندما كان طالبًا بالصف الثالث الإعدادي، مضيفًا أنه يؤم المواطنين في صلاة التراويح بمدينة طهطا.

وأوضح ابن مدينة طهطا أنه لاقى قبولًا وترحابًا من المصلين الذين يؤمهم في التراويح، مشيرًا إلى أن تشجيع المصلين له أكبر دافع وحافز له على مواصلة إمامتهم في الصلاة رغم انشغاله بالمذاكرة.