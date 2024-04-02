حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك تحت إشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، لخدمة التعليم بالمحافظة.

تضمنت الحركة الإبقاء على سامح داود، مديرًا لإدارة دسوق التعليمية، وهالة عزت محمد النواصرة، مديرًا لإدارة قلين، وعبدالمعبود على داود، مديرًا لإدارة سيدي غازي، والسيد محمد الشافعي، مديرًا لإدارة سيدى سالم، وياسر أحمد البرجي، مديرًا لإدارة بلطيم التعليمية، وإصلاح كمال درغام، مديرًا لإدارة البرلس، وخالد إبراهيم عباس، مديرًا لإدارة شرق كفر الشيخ ، ونجوى حمدي حسن، مديرًا لإدارة غرب كفر الشيخ.

وجرى تكليف كل من حسن بسيوني إبراهيم، مديرًا لإدارة بيلا التعليمية، ووائل هراس، مديرًا لإدارة فوه، وحمودة يونس، مديرًا لإدارة الرياض، وعبدالله الحسيني، مديرًا لإدارة مطوبس.

كما شملت الحركة تكليف كل من ماجد أبو العاطي بدر، وكيلا لإدارة البرلس، وحسام الدين حسين، وكيل لإدارة سيدى سالم، وعطية السيد محمد منصور، وكيل لإدارة فوه.

وشملت الحركة بقاء وكلاء بعض الإدارات التعليمية في مناصبهم، وهم : هناء نويجي، وكيلا لإدارة دسوق التعليمية، وإيهاب اللبيشي، وكيلا لإدارة سيدي غازي، وسمير يوسف، وكيلاً لإدارة مطوبس، وأمينة الدعدر، وكيلاً لإدارة بلطيم، وجميلة جناح، وكيلاً لإدارة شرق كفر الشيخ، ومحمد أحمد طه، وكيلا لإدارة الرياض، وفتحي عواد، وكيلاً لإدارة قلين، وأحمد بسيوني، وكيلاً لإدارة غرب، وعبدالقادر إسماعيل، وكيلاً لإدارة الحامول، وعبدالحكيم حجازي، وكيلا لإدارة بيلا.