الحرارة تتخطى غدا معدلاتها الموسمية مع طبقات من الغبار في الأجواء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي دافئ على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير كتل هوائية جافة وحارة نسبياً مصدرها شمال أفريقيا، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، مع طبقات من الغبار في الأجواء. يتراجع تأثيرهذه الكتل الهوائية نسبياً اعتباراً من بعد ظهر يوم الأربعاء، حيث ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل و تصبح الأجواء ضبابية خاصة على الساحل، ومن المتوقع أن تنحسر تدريجياً اعتباراً من يوم الجمعة، مع بعض التقلبات المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صافٍ إلى قليل الغيوم مع انخفاض محدود على الساحل ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع استمرار تكون طبقات من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، لكن تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل. ويستمر ظهور الغبار في الأجواء، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، وترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من الظهر فتتحول الأجواء إلى ضبابية وتسوء الرؤية أحياناً.

الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة ودون تعديل يذكر في الداخل، مع نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يخلق اجواء ضبابية وسوء في الرؤية، واستمرار ظهور الغبار في اﻷجواء.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، حيث تلامس معدّلاتها الموسمية. تنخفض نسبة الرطوبة بشكل محدود مما يُبقي اﻷجواء الضبابية مع سوء الرؤية، ويستمر ظهور الغبار في الأجواء.