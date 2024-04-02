فرنسا: دور محوري للصين في حلحلة الأزمة الأوكرانية

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

أكدت فرنسا أنها تريد من الصين توجيه «رسائل واضحة» إلى روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، معتبرة أنه بإمكان بكين أن تؤدي «دوراً محورياً» في ضمان احترام القانون الدولي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى بكين أمس، حيث سعت فرنسا والصين إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الأعوام الماضية.

ورحب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارته باريس في فبراير، بالموقف «المستقل» للرئيس إيمانويل ماكرون في السياسة الخارجية.

وتتخذ فرنسا في الآونة الأخيرة مواقف أكثر تصلباً في دعمها لأوكرانيا، بلغت ذروتها مع رفض ماكرون في فبراير الماضي، استبعاد فكرة إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقال سيجورنيه خلال زيارته بكين، أمس إن بلاده تريد «أن تبعث الصين برسائل واضحة إلى روسيا» بشأن الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره وانغ يي في بكين «نحن على اقتناع بأن السلام المستدام لن يتحقق ما لم يتم التفاوض بشأنه مع الأوكرانيين»، متابعاً «لن يكون ثمة أمن للأوروبيين ما لم يتحقق سلام وفق القانون الدولي».

وأكد «هذا أمر أساسي بالنسبة إلينا، ولذلك فرنسا مصمّمة على الإبقاء على حوار وثيق مع الصين»، معتبراً أنه في إمكان الأخيرة أن تؤدي «دوراً محورياً» في ضمان احترام القانون الدولي.

وزيارة سيجورنيه إلى بكين هي الثانية لوزير خارجية فرنسي خلال 6 أشهر، بعدما حلّت كاترين كولونا في العاصمة الصينية في نوفمبر. كذلك، زار ماكرون الصين في أبريل 2023، حيث أُقيم له استقبال حاشد في إحدى جامعات جنوب البلاد.

وتأتي زيارة سيجورنيه في إطار إحياء الذكرى السنوية الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا.

ميدانياً، قال حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تطبيق «تليجرام»، أمس، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوماً بأكثر من عشر طائرات مسيرة على عشر مناطق بالمقاطعة.

وأضاف جلادكوف أن «عشر مناطق من أصل 21 منطقة في بيلجورود تعرضت للهجوم»، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جلادكوف إن أضراراً لحقت بما مجموعه 50 منزلاً خاصاً، بالإضافة إلى منشأة عامة و30 سيارة، مضيفاً أن خط كهرباء في منطقة فالويسكي تضرر كذلك جراء الهجوم.

وفي المقابل، قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف أمس، إن روسيا استخدمت 5 من صواريخ تسيركون الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لمهاجمة كييف منذ بداية العام. وقالت الإدارة في منشور على «تيليجرام»، إن هذه الهجمات هي من بين أكثر من 180 هجوماً روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ شنت على العاصمة الأوكرانية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.