دمار هائل في مستشفى الشفاء بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قال الجيش الإسرائيلي أمس، إن قواته انسحبت من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد عملية استمرت أسبوعين، مخلفة وراءها دماراً واسعاً في محيط المستشفى ومباني مدمرة وجثثاً متناثرة. ويحتمي آلاف الفلسطينيين، والذين يقول الجيش الإسرائيلي إن عددهم 6200، في المجمع، وهو أحد المواقع القليلة في شمال غزة التي يمكنها الحصول على بعض الكهرباء والماء.

وقال فارس عفانة، مدير الإسعاف في شمال غزة «لا يوجد مجمع طبي، تم تدميره بشكل كامل»، مضيفاً «على العالم وقف هذه المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، يكفي هذه المجازر بحق المدنيين والأطفال، لم يسلم أحد».

وتابع فيما كان إطفائيون خلفه يحاولون إخماد النيران المشتعلة في مبنى.. «الجثث متناثرة في مجمع الشفاء الطبي، ما زالت الطواقم الطبية تعمل في الميدان لإخراج الجثث والمصابين في محيط وداخل مجمع الشفاء الطبي». وأشار إلى أن «المجمع دمّر بشكل كامل والمباني محترقة ومهدمة».

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من المباني الرئيسية في المجمع، وهي غرفة الطوارئ الرئيسية وجناح الولادة والملحق المعروف باسم «المبنى القطري»، دمرت في القتال.