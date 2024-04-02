افاد الحرس الثوري الايراني الإثنين أن سبعة من عناصره بينهم ضابطان كبيران قتلوا في الضربة الاسرائيلية التي استهدفت قنصلية الجمهورية الاسلامية في دمشق.
واصدر الحرس الثوري بيانا ضمنه تنديدا شديدا بالهجوم، مؤكدا أن بين القتلى العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل سبعة من عناصره بالضربة الإسرائيلية في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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