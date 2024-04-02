الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل سبعة من عناصره بالضربة الإسرائيلية في دمشق

افاد الحرس الثوري الايراني الإثنين أن سبعة من عناصره بينهم ضابطان كبيران قتلوا في الضربة الاسرائيلية التي استهدفت قنصلية الجمهورية الاسلامية في دمشق.

واصدر الحرس الثوري بيانا ضمنه تنديدا شديدا بالهجوم، مؤكدا أن بين القتلى العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي.