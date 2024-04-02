ما مجموع درجات الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قررت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها، تقييم طلبة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسى الثاني 2024 بدون امتحانات شهر.

وبحسب المديريات فإن التقييم يتم بامتحان نهاية العام فقط الذي من المقرر عقده خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو 2024.

ووفقا للمديريات فإن مجموع درجات المواد في الترم بأكمله 140 درجة + 140 درجة في الفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع الكلي للطالب في الشهادة الإعدادية 280 درجة وليس 300 درجة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وحتى 23 مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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المديريات التعليمية والمدارس تٌحذر أولياء الأمور والطلاب من هذا الأمر (تفاصيل)