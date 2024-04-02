تبدأ اليوم.. تفاصيل مبادرة خفض أسعار الدواجن الحية والبيض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد ثروت الزيني، نائب رئيس شعبة الدواجن، بأن زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على سلاسل التوزيع هما السبيل لانخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب في رمضان بنسبة 35%.

خلال ظهوره في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أشار الزيني إلى وجود ارتفاع في أسعار الدواجن والبيض، مؤكدًا خلو السوق من الاحتكار.

وأوضح أن اتحاد منتجي الدواجن يحاول تخفيف الأسعار، حيث أعلن عن مبادرة لخفض أسعار الدواجن الحية وبيض المائدة بنسبة 15%.

وفقًا للمبادرة، ستنخفض أسعار الدواجن من 100 جنيه إلى 85 جنيهًا بدءًا من اليوم الثلاثاء، وسيتم تخفيض سعر البيض من 156 جنيهًا إلى 135 جنيهًا في الشركة القابضة ومنافذ وزارة الزراعة، ومن ثم سيتم البيع للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

أشار الزيني إلى أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستقرار أسعار الأعلاف، مما يساعد على استقرار السوق ويحفز المربين على زيادة الإنتاج.