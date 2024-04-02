آلاف الإسرائيليين ينضمون لاحتجاجات مناهضة للحكومة

خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع القدس اليوم مواصلين احتجاجهم المستمر منذ ثلاثة أيام ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

وزادت الاحتجاجات مع اقتراب الحرب في غزة من نهاية شهرها السادس وتزايد الغضب من تعامل الحكومة مع 134 اسيرا إسرائيليا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقالت المتظاهرة تيمنا بن في القدس "جئنا إلى نحن هنا للاحتجاج.. وللمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. نشعر أننا وصلنا إلى الحافة. نحن حقا بحاجة للتخلص من نتانياهو".