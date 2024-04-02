خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع القدس اليوم مواصلين احتجاجهم المستمر منذ ثلاثة أيام ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.
وزادت الاحتجاجات مع اقتراب الحرب في غزة من نهاية شهرها السادس وتزايد الغضب من تعامل الحكومة مع 134 اسيرا إسرائيليا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.
وقالت المتظاهرة تيمنا بن في القدس "جئنا إلى نحن هنا للاحتجاج.. وللمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. نشعر أننا وصلنا إلى الحافة. نحن حقا بحاجة للتخلص من نتانياهو".
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الإسرائيليين ينضمون لاحتجاجات مناهضة للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.