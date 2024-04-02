استشهاد 4 وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمنزل برفح الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عدد من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، فقد أفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر بجروح، بعد قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، يوم أمس، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32845 شهيدا.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75392، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 63 مواطنا وإصابة 94 آخرين.