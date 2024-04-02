قوات الاحتلال تعتقل أحد المعتكفين بالمسجد الأقصى وآخر بطولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أحد المعتكفين من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى وداهمت خيام المعتكفين فوق سطح المصلى المرواني، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته بعد.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أيضا شابا من بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باعتقال جيش الاحتلال للشاب محمد الغالب بعد مداهمة منزله في البلدة.

وأضافت، أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من جهتها الغربية، وقامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين وفتشتها واخضعت سكانها للاستجواب.

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