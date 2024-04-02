المرصد السوري: فصائل مدعومة من إيران تهاجم قاعدة التنف الأميركية

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران هاجمت قاعدة التنف الأميركية في سوريا بطائرة مسيرة.
وذكر المرصد إن المجموعات المسلحة استهدفت القاعدة بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرا إلى أن تلك الجماعات كانت قد أوقفت هجماتها على القاعدة لأكثر من شهر.
وجاء في بيان المرصد: "أسقطت الدفاعات الأرضية في قاعدة التنف، طائرة مسيرة انتحارية، في منطقة الكتيبة التي تبتعد أربعة كيلومترات عن القاعدة"، دون ورود معلومات عن أضرار.
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