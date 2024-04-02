"المدارس اليابانية" تُعلن موعد التقديم لرياض الأطفال في هذا التوقيت -(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قررت المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025.

ووفقا لمنشور للمدارس على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإنه من المقرر أن يكون التقديم منتصف شهر إبريل 2024.

وبحسب المدارس فإن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

يذكر أن وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق، موعد وجدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الإبتدائية، الرابع والخامس والسادس.

وبحسب الوزارة فإن الامتحانات بدأت يوم الأحد 31 مارس 2024 حتى يوم الإثنين 8 إبريل 2024.

ووفقا لمنشور للمدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الشخصية نشرت موعد وجدول امتحانات شهر مارس 2024 للصفوف الابتدائية وهي كالآتي:

- الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- الإثنين 1 إبريل 2024: امتحان مادة science.

- الثلاثاء 2 إبريل 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 3 إبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- الخميس 4 إبريل 2024: امتحان مادة ict والمهارات .

- الأحد 7 إبريل 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية connect plus.

- الإثنين 8 إبريل 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية connect. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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