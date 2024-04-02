مقتل عمال إغاثة أجانب في غزة والجيش الإسرائيلي يتعهد بـ"مراجعة شاملة"

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة، أن ما لا يقل عن خمسة موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" أو (المطبخ المركزي العالمي) غير الحكومية قُتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

واوضح متحدث باسم المكتب إن من بين قتلى الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصاً من بولندا وأستراليا ومواطناً بريطانياً، مضيفاً أن فلسطينياً قُتل أيضاً.

وذكرت المنظمة على موقع «إكس»: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء من وورلد سنترال كيتشن قُتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي في أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة... هذه مأساة... عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون ينبغي ألا يكونوا هدفاً أبداً".

واوضحت حركة "حماس" في بيان، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على موظفي "وورلد سنترال كيتشن" يهدف إلى "إرهاب" العاملين في الوكالات الإنسانية الدولية "لمنعهم من مواصلة مهامهم الإنسانية".

بالمقابل، اعلن الجيش الإسرائيلي إنه يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات للوقوف على ملابسات هذا الحادث "المأساوي". وجاء في البيان "يبذل الجيش الإسرائيلي جهوداً كبيرة لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، ويعمل عن كثب مع وورلد سنترال كيتشن في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".

وتقدّم "وورلد سنترال كيتشن" مساعدات غذائية ووجبات جاهزة للمحتاجين. وقالت الشهر الماضي إنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يوماً.