أكسيوس: أميركا تبلغ إيران بعدم ضلوعها في الضربة الإسرائيلية على قنصليتها في دمشق

ذكر موقع "أكسيوس" الإلكتروني نقلا عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها "ليس لها أي دور" أو علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على مجمع دبلوماسي في سوريا.

واوضح مسؤولون لـ "أكسيوس" بان إسرائيل أخطرت إدارة بايدن بالضربة على على العاصمة السورية دمشق قبل تنفيذها بدقائق قليلة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين بان تل أبيب لم تطلب موافقة واشنطن لتنفيذ العملية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وان الجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لعمليات انتقامية من الفصائل المسلحة التابعة لايران.

ولفت الموقع الى ان المخابرات الإسرائيلية كانت تتعقب قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي.