وصول 271 مهاجراً أغلبيتهم سوريون إلى قبرص على متن قوارب انطلقت من لبنان

ذكرت وسائل إعلام قبرصية أنه تم اعتقال أربعة أشخاص من بين 271 مهاجراً أغلبيتهم سوريون وصلوا إلى جزيرة قبرص وكانوا على متن خمسة قوارب انطلقت من شواطئ لبنان.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فقد تم اعتقال أربعة أشخاص من بين الوافدين، وهو رقم قد يرتفع أكثر. لكن الشرطة لم تؤكد الاعتقالات، حيث عادة ما تعتقل السلطات الأشخاص الذين يشتبه في كونهم قادوا القوارب أو نظموا رحلات الهجرة.

وحسب ما ذكرت وكالة "نورث برس" أن خمسة قوارب تحمل مهاجرين أغلبيتهم من السوريين إلى جزيرة قبرص، اعتقلت السلطات أربعة منهم للاشتباه بقيادتهم المركب، وفق وسائل إعلام.

وفي الـ12 من آذار المنصرم، أعلنت السلطات القبرصية رصد ما مجموعه 458 مهاجراً غير نظامي على متن ستة قوارب، قبالة ساحل "كيب غريكو"، وتم نقلهم إلى مركز استقبال «بورنارا»، وكان على متن القوارب 258 رجلاً و44 امرأة، و123 طفلاً، إضافة إلى 33 قاصرا غير مصحوبين.

وأول أمس، قالت وسائل إعلام قبرصية أن 271 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة كانت قواربهم قد انطلقت من شواطئ لبنان، وكان القارب الأول يحمل 21 شخصاً، والثاني 179 مهاجراً بينهم نساء وأطفال، أما القارب الثالث فكان على متنه 27 مهاجراً، والرابع حمل 24 مهاجراً، فيما كان على متن القارب الخامس 20 مهاجراً.

وأضافت: إن المهاجرين الذين بدأت رحلتهم من لبنان "بعد تحسن الأحوال الجوية" في الأيام الماضية نزلوا في كيب غريكو (شرق)، وتم التعامل معهم "وفقاً للبروتوكولات المعمول بها"، وشاركت الشرطة والدفاع المدني في العملية، كما تواجدت سيارات الإسعاف في المكان.

وأوضحت وسائل الإعلام القبرصية أن القارب الأول حمل 21 شخصاً، هم 19 رجلاً وامرأتان، والثاني 179 مهاجراً من بينهم 109 رجال و17 امرأة و53 طفلاً، منهم 17 غير مصحوبين بذويهم، أما القارب الثالث، فكان على متنه 27 مهاجراً، 19 رجلاً وامرأتان وستة أطفال، والرابع حمل 24 مهاجراً، 12 رجلاً وامرأتين وستة أطفال، فيما كان على متن القارب الخامس 20 مهاجراً، هم 11 رجلاً وتسع نساء وخمسة أطفال.

وسجلت قبرص وصول إجمالي 10,991 مهاجراً خلال العام الماضي، ورغم أنها نسبة تقل بنسبة 37 بالمئة عن 2022، إلا أن الأرقام الرسمية تظهر أن عدد المهاجرين الوافدين بالقوارب من سورية ولبنان بلغ 4,259 في عام 2023، وزاد بنسبة 355 بالمئة مقارنة بعام 2022 الذي سجل وصول 937 شخصاً من سورية ولبنان.

وتتوافق تلك الأرقام مع تصريحات وزارة الداخلية القبرصية التي كشفت نهاية العام الماضي عن أن نسبة السوريين الذين وصلوا إلى قبرص خلال 2023 تصل إلى 53 بالمئة من إجمالي نسبة الوافدين، ما يعني أن نحو نصف الوافدين الجدد إلى الجزيرة المتوسطية هم من السوريين الذين يغادرون من مدينة طرابلس اللبنانية.