انت الان تتابع خبر التربية تعلن إطلاق التسجيل بمنصة المدرسة الإلكترونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم إطلاق منصة المدرسة الإلكترونية والبدء بالتسجيل في نظام الانتساب للعام الدراسي 2024-2025، وللمراحل الدراسية كافة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من نيسان الحالي".وأضاف أن "التطبيق يُتيح الفرصة للطلبة الراغبين في التسجيل بتقديم طلب الكتروني عبر الرابط المنشور في الأدنى، ليتم بعدها ترويج الطلبات من خلال المدارس والمديريات حسب الضوابط والخطوات الموجودة على صفحة المدرسة الحكومية الإلكترونية الموثقة والتي ستُعمم لاحقًا".

وذكرت أنه "من أجل تحميل التطبيق والحصول على معلومات أكثر يتم عبر الحساب الرسمي الموثق للمدرسة الحكومية الإلكترونية أدناه:

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