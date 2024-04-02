العراق على موعد جديد مع الامطار خلال الأسبوع المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".



وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً يتحول تدريجياً إلى غائم جزئي ليلاً، أما درجات الحرارة فسترتفع في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل على العموم سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لزخات مطر خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية ليلاً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

