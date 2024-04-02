انت الان تتابع خبر سعياً لبلوغ المربع الذهبي.. الطلبة يواجه الكرخ بدوري نجوم العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجح الانيق بالفوز على النجف في الجولة السابقة، وهو يتطلع لمواصلة نجاحاته من اجل الحصول على مرتبة متقدمة في نهاية المطاف، الا ان طريقه لن يكون مفروشاً بالورود، لا سيما انه سيواجه الكناري المميز بتشكيلته الشبابية، التي تأمل رد الاعتبار لخسارة الذهاب امام الطلبة.ونال الكرخ نقطة واحدة فقط من مباراتيه الأخيرتين، بخسارته أمام الشرطة وتعادل سلبي مع اربيل، وبالتالي فانه يبحث عن التعويض في لقاء اليوم بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تكون حافزاً للفريق الأصفر في المباريات المقبلة.

ويمتلك الطلبة 30 نقطة، بينما لدى الكرخ 18 نقطة.

وفي مباراة اخرى تبدو حظوظ زاخو كبيرة في اجتياز فريق القاسم الذي يقبع في المراتب الأخيرة، عطفاً على الفوارق الفنية والنتائج التي افرزتها الجولات السابقة، اذ تختلف الطموحات بينهما فالأول عازم على الفوز للحفاظ على موقعه المثالي ضمن ثلاثي المقدمة، في حين يسعى الثاني الى فوزه الرابع بعد 19 مباراة لعبها حتى الان، من اجل الابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الأدنى، ويعود اخر انتصار لممثل محافظة بابل الى الجولة الرابعة حينما تغلب على نفط البصرة بثلاثية نظيفة.

ويقف زاخو بالترتيب الثالث وله (32 نقطة)، بينما يتواجد فريق القاسم بالمركز التاسع عشر بـرصيد (12 نقطة).

