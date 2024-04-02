إطلاق نار داخل مدرسة في فنلندا ووقوع عدة إصابات

اعلنت الشرطة الفنلندية إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في مدرسة في فنلندا.
وقد تم استدعاء الشرطة إلى الحادث الذي وقع في مدرسة فيرتولا الابتدائية في فانتا صباح الثلاثاء، وتم اعتقال مشتبه به.
وقد طُلب من السكان تجنب التواجد في المنطقة.
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