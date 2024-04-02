كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء صاروخاً بالستياً متوسط المدى باتّجاه بحر اليابان الذي يسمّى أيضاً بحر الشرق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّه "رصد قرابة الساعة 6,53 (21,53 ت غ) ما يُعتقد أنّه صاروخ بالستي متوسط المدى أُطلق من منطقة بيونج يانج باتجاه بحر الشرق".

بدورها، أعلنت طوكيو أنّها رصدت إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ البالستي، مشيرة إلى أنّ خفر السواحل اليابانية طلبوا من السفن توخّي الحذر والإبلاغ عن أيّ جسم يسقط لكن من دون الاقتراب منه.