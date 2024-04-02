لماذا قدم ترامب ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي؟

ياسر رشاد - القاهرة - قدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الإثنين، ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي، لتجنّب المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وفقاً لوثيقة قضائية تمّ نشرها.

وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشّح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة حتى الخميس لتقديم هذه الضمانة التي تغطّيها شركة تأمين والتي تعادل وديعة، في هذه القضية المدنية التي استأنف فيها.

ويخضع ترامب للمحاكمة ابتداءً من 15 أبريل، ولكن بتهم جنائية هذه المرة، في قضية دفع أموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، في فترة حملته الانتخابية عام 2016، في سابقة تاريخية لرئيس أميركي سابق.

وكانت محكمة استئناف في نيويورك، خفّفت الضغوط المالية على الملياردير الجمهوري قبل أسبوع، وذلك من خلال خفض الكفالة إلى 175 مليون دولار.

وقال المرشح الجمهوري للرئاسة في نوفمبر، "أحترم بشدّة قرار محكمة الاستئناف وسأودع 175 مليون دولار، بسرعة كبيرة، خلال عشرة أيام".

وكان قد حُكم على دونالد ترامب في منتصف فبراير بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار مع ولديه إريك ودون جونيور، بتهمة الاحتيال المالي عبر إمبرطوريتهم العقارية "منظمة ترامب".

واتُهموا في إطار هذه المحاكمة بتضخيم أصولهم بشكل كبير طوال العقد الأول من القرن الـ21 للحصول على قروض أفضل من البنوك.

من جهة أخرى وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل بأنها ستكون نقطة تحول في التاريخ الأميركي.

وحذر ترامب من "مجزرة" بحق الاقتصاد الأميركي في حال لم يتم انتخابه في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.

قال ترامب خلال تجمع حزبي في فانداليا بولاية أوهايو، إن "الخامس من نوفمبر سيكون اليوم الأهم في تاريخ بلدنا"، وفقا لفرانس برس.

وبينما وصف فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بأنه "أسرع انتصار يتم تحقيقه على الإطلاق"، مشيراً إلى أن هذا يعني أيضا أنه سيتوجب عليه الانتظار أكثر من 7 أشهر قبل أن يتواجه مجددا مع بايدن في مشهد يُذكر بانتخابات العام 2020.

وقال ترامب "يبدو ذلك وكأنه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط"، بحسب الوكالة الفرنسية.