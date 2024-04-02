الصمد: عناصر الدفاع المدني هم احوج ما نكون لهم بهذه الظروف التي نمر بها

عقد رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا اليوم في مجلس النواب تناولا فيه موضوع الدفاع المدني.

ولفت الصمد، الى أنه "بعد المباحثات والتداول بموضوع الدفاع المدني عقدنا اكثر من اجتماع والاجتماع الاول كان بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للبحث في كيفية معالجة المثبتين المتطوعين للدفاع المدني اذ هناك عقبات لم تجعلهم يستطيعون الحصول على مستحقاتهم ورواتبهم من تاريخ تثبيتهم في شهر 8/2023 لغاية الان، وهم احوج ما نكون لهم بهذه الظروف التي نمر بها".

وشدد على أننا "حاليا في حالة حرب وحالة عدوان اسرائيلي مستمر فكل المكونات حريصة على ان ينالوا حقوقهم علما ان قسما منهم والذي كان لديه عمل في قانون التثبيت طلب منهم ان يستقيلوا وخسروا اعمالهم واصبحوا عاطلين عن العمل".