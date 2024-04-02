"النشرة": محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة في زوطر الشرقية لعدم إعلانه الأسعار على البضاعة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد التجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية تابعوا جولاتهم على محال اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات والأفران ومحطات المحروقات في نطاق منطقة النبطية بلدات زفتا وحبوش وزوطر الشرقية والغربية وفي بلدة إبل السقي قضاء مرجعيون".

ولفت المراسل، الى أنه "تم التأكد من أن أصحاب المؤسسات التجارية ملتزمين بالقوانين بإعلان الأسعار ونسب الأرباح وحسن وجودة البضاعة المعروضة في محالهم، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة في زوطر الشرقية لعدم وجود إعلان أسعار على البضاعة وقد تم تحذير بعض التجار لضرورة الإلتزام بإعلان الأسعار على كافة المعروضات في محالهم تحت طائلة تسطير محاضر بحق المخالفين".