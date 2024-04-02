كشف ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "الوفد المفاوض سيعود اليوم من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة"، مشيرا الى ان "الوسطاء بلوروا مقترحا معدلا لحماس للرد عليه ونتوقع منهم العمل للتوصل إلى صفقة".
واكد ديوان رئيس الوزراء انه "نواصل بذل كافة الجهود اللازمة من أجل الإفراج عن الاسرى وإعادتهم".
من جهة اخرى، علق نتانياهو عن قتل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، معتبرا ان "قواتنا أصابت بشكل غير متعمد أشخاصا أبرياء في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: خلال المحادثات بلور الوسطاء مقترحا معدلا بانتظار رد حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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