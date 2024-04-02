ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: خلال المحادثات بلور الوسطاء مقترحا معدلا بانتظار رد حماس

كشف ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأن "الوفد المفاوض سيعود اليوم من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة"، مشيرا الى ان "الوسطاء بلوروا مقترحا معدلا لحماس للرد عليه ونتوقع منهم العمل للتوصل إلى صفقة".

واكد ديوان رئيس الوزراء انه "نواصل بذل كافة الجهود اللازمة من أجل الإفراج عن الاسرى وإعادتهم".

من جهة اخرى، علق نتانياهو عن قتل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، معتبرا ان "قواتنا أصابت بشكل غير متعمد أشخاصا أبرياء في غزة".