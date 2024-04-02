11 قتيلا و12 جريحا في حريق اندلع في الطابق سفلي من مبنى سكني في اسطنبول

قتل 11 شخصا واصيب 12 بجروح في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول. واوضح مكتب حاكم المدينة في بيان، أن "حصيلة الحريق ارتفعت الى 11 قتيلا و12 جريحا. تم نقل الجرحى الى مستشفيات المنطقة".

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