قوى الامن الداخلي واصلت حجز الدراجات النارية المخالفة في صيدا

واصلت قوى الأمن الداخلي حجز الدراجات النارية المخالفة في صيدا بناءً لتعليمات قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد الأمير ماجد الأيوبي. وتم حجز عشرات الدراجات المخالفة في مختلف أحياء صيدا والتشديد على "ضرورة التزام شروط السلامة العامة وقوانين السير".

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