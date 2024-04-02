القرم في اختتام مسابقة لـ"هواوي": إلتزامنا برعاية المواهب لا يجب أن يتزعزع

إختتمت شركة "هواوي" نسخة العام السابع من مسابقة "تقنية المعلومات والاتصالات في لبنان"، في فندق "موفنبيك" - بيروت، برعاية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم وحضوره والسفير الصيني تشيان منجيان ممثلا بالملحقة التجارية لي جينغ، إلى ممثلي نقابات وجمعيات تكنولوجية والصرح التعليمي ممثلا بعمداء الجامعات ومديرين عامين وممثلين عن مؤسسات إعلامية.

وأشار القرن، الى ان "الشراكة بين وزارة الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وموردي التكنولوجيا مثل هواوي تعد مثالاً لما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معًا على هدف مشترك. وتأتي هذه المسابقة بمثابة منصة لطلابنا لعرض مواهبهم وتحدي أنفسهم والنمو".

واعتبر القرم، انها "فرصة لنا لدعم أحلامهم والاستثمار في تطوير مهاراتهم وضمان حصولهم على الموارد التي يحتاجونها للازدهار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأضاف "أنا كوزير للاتصالات، أدرك تمامًا الدور المحوري الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رحلة بلدنا نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة. إن التزامنا برعاية المواهب في مجالات Al وCloud وBig Data وإنترنت الأشياء لا يجب أن يتزعزع".