الإدارية العليا تؤيد عزل أستاذ جامعي من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أيدت الإدارية العليا، قرار عزل أستاذ جامعي من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة لِما نُسِبَ إليه من مُخالفات، تمثلت في سماحه باستمرار مُناقشة طالب - في البحث المُقدم منه للحصول على درجة الماجستير بالرغم من عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة الحُكم وعِلمه اليقيني بذلك مُنذ بدء المُناقشة وحتى إصدار التوصية.

وجاء الحكم لإخلاله بمقتضى الواجب الوظيفي وبكرامة الوظيفة والخروج على القِيّم والتقاليد الجامعية بأن الإهمال في أداء عمله وذلك بالسماح باستمرار مُناقشة الطالب في البحث المُقدم منه للحصول على درجة الماجستير بالرغم من عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة الحُكم وعِلمه اليقيني بذلك مُنذ بدء المُناقشة وحتى إصدار التوصية.

كما نُسب إليه الخروج على مُقتضى الواجب الوظيفي والتوقيع على نماذج المِنَح للطالب المذكور قرين توقيع عميد المعهد رغم عِلمه بعدم مشروعية المُناقشة وقبل العرض على المجالس المُختصة.

ونُسب إليه أيضًا، إساءة استعمال السُلطة بإصدار تعليماته إلى الموظف المُختص بالتوقيع على إفادة رسمية تتضمن إتمام مُناقشة الطالب للبحث المُقدّم منه للحصول على درجة الماجستير وقيامه شخصيًا بالتوقيع عليها في ذات يوم المُناقشة 19/1/2019 رغم عِلمه بعدم مشروعيتها.