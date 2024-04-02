نتنياهو: إسرائيل مسؤولة عن الهجوم الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل آبيب - (د ب ا)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في قطاع غزة، واصفًا الحادث في رسالة مصورة "بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد أشخاص أبرياء.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل على تواصل مع حكومات الأشخاص الذين قتلوا، وسوف تقوم بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار حدوث ذلك مجددًا.

وكان سبعة موظفين بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" قد قتلوا في هجوم جوي بقطاع غزة أمس الاثنين، على الرغم من تنسيقهم مع الجيش الإسرائيلي.