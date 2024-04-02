بريطانيا تطالب إسرائيل بتفسير حول هجوم غزة المأساوي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية البريطاني اللورد كاميرون إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم "تفسير كامل وشفاف" بعد غارة جوية في غزة خلفت سبعة قتلى من عمال الإغاثة، بينهم مواطن بريطاني.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن كاميرون قوله: "إن أنباء الغارة الجوية التي قتلت موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) للإغاثة، في غزة محزنة للغاية".

وأضاف ماكرون:" تلقينا أنباء مقتل مواطنين بريطانيين ، ونعمل بشكل عاجل للتحقق من هذه المعلومات وسنقدم الدعم الكامل لعائلاتهم".

وقال كاميرون "كانوا يعملون من أجل إيصال المساعدات المنقذة للحياة لمن من هم في أمس الحاجة إليها".

واستطرد: "من الضروري حماية العاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من القيام بعملهم ... لقد طالبنا إسرائيل بالتحقيق الفوري وتقديم تفسير كامل وشفاف لما حدث".