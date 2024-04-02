اذا كنت تحب شخصاً يدخن فاخبره بتلك الحقائق

معظمنا يعرف شخصاً بالغاً مدخن، وقد يكون صديق أو فرداً من العائلة أو حتى زميل في العمل، وبالتأكيد نرغب في أن يقلعوا عن التدخين، وربما قد حاولوا بالفعل، ولكن محاولاتهم لم تنجح بسبب الارتباك.

يبقى الاقلاع عن التبغ والنيكوتين هو الخيار الأفضل دائما لأي مدخن، ولكن إذا لم ينجح في ذلك، فلا تزال هناك أمامه خيارات أفصل من الاستمرار في التدخين.

عندما تكون المعلومات متاحة وواضحة ومن السهل الوصول إليها، لن يكون هناك مكاناً للارتباك، ويمكن للمدخنين الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها للإقلاع عن السجائر. يمكنك دعم أحبائك في رحلتهم للوصول إلى حياة خالية من الدخان من خلال توعيتهم بالحقائق التالية:

غالبا لا يعرف الكثيرون أن السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين مثل سرطان الرئة، وهو المستوى المرتفع من المواد الكيميائية الضارة الموجودة في دخان السجائر التقليدية المشتعلة.

لذلك تعد المنتجات الخالية من الدخان الخيار الأفضل للمدخنين البالغين. فهي بدائل لا تنتج الدخان، مما يعني أنها يمكن ان تنتج مستويات أقل بكثير من المواد الكيميائية الضارة الموجودة في السجائر التقليدية.

المنتجات الخالية من الدخان مثل أكياس النيكوتين، ومنتجات التبغ الممضوغ، والتبغ المسخن، والسجائر الإلكترونية تقوم بتوصيل النيكوتين بطرق مختلفة، ومن دون حرق. فالنيكوتين مادة تسبب الإدمان وليست خالية من المخاطر، ورغم ذلك تظل المنتجات الخالية من الدخان الخيار الأفضل من الاستمرار في التدخين التقليدي. وقبل البدء في استخدام أي منتج من المهم إجراء البحث، واختيار منتج مدعوم عالمياً، وتم اختباره بدقة، ويباع لدى بائع تجزئة ذات السمعة الجيدة.