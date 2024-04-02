الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32916 والجرحى إلى 75494

اعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 32916، والجرحى إلى 75494".

واوضحت في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة الى ان "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ولايزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.