انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة إيقاف التعامل بالجواز الاعتيادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تنفي ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خبر مزعوم مفاده قرب إيقاف التعامل بالجواز الاعتيادي".

وأضافت، ان "مديرية الاحوال المدنية وفي الوقت الذي تنفي فيه هذه الأكاذيب والمزاعم فإنها تؤكد استمرار العمل والنفاذية التامة بالجواز العادي".، داعية ابناء شعبنا الكريم إلى "عدم تصديق هذه الأكاذيب وتداولها والترويج لها لانعكاساتها السلبية على الاستقرار والسلم المجتمعي".



وأشارت الى انها "تحتفظ لنفسها بالحق القانوني في التعامل مع مطلقي هذه المزاعم وتؤكد ان أبوابها مشرعة امام الجميع لتوضيح الحقائق".

