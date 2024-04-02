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التعادل يحسم لقاء الطلبة والكرخ بدوري النجوم

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بغداد - ياسين صفوان - وشهد ملعب الساحر احمد راضي مجريات المباراة التي الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي من دون اهداف، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليسجل فريق الطلبة هدفه عن طريق دينيز انتوي.

وبعد مرور دقيقة ونصف على تسجيل هدف الطلبة، سجل الكرخ هدف التعديل عن طريق حسن خالد .

وقاد اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من يوسف سعيد حكم حكم ساحة، واكرم علي علي مساعد اول، و اشرف عباس مساعد ثاني، واميد مصطفى حكم رابع ، وزيد ثامر حكم "فار" .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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