قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح خاصة في وسط بيروت

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- ​شعبة العلاقات العامة​، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة الّتي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة والسّلب بقوّة السّلاح، وبخاصّةٍ في محلّة ​وسط بيروت​، وبنتيجة الجهود الحثيثة الّتي قامت بها ​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة ​شرطة بيروت​، رصدت نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليّات سلب وسرقة في المنطقة المذكورة، حيث يتنقّلان على متن دراجة آليّة؛ ويشهران سلاحًا حربيًّا بوجه الضّحايا لترهيبهم وسلبهم أموالهم وهواتفهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد أفراد العصابة، وهما: "م. م." (من مواليد عام 2005، سوري) و"م. ح." (من مواليد عام 2004، سوري)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-03-24، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة "زيتونة باي" - وسط بيروت، حيث أوقفتهما، على متن دراجة نوع " 150 GR" لون أسود من دون لوحة؛ تمّ ضبطها".

وكشفت الشّعبة أنّه "تبيّن أنّهما قد نفّذا بالتّاريخ ذاته، عمليّة سلب طالت شخصين كانا يمارسان رياضة المشي في محلّة "البيال"، حيث ترجّلا عن الدّراجة وشهر أحدهما مسدّسًا حربيًّا باتجاههما، وسلباهما حقيبتين بداخل كلّ واحدة مبلغ مالي وهاتف خلوي وأوراق ثبوتيّة".

ولفتت إلى أنّ "بتفتيشهما والدّراجة، ضُبِط مسدّس حربي، وكميّة من مادّتَي كريستال ميث المخدّرة و​حشيشة الكيف​"، مبيّنةً أنّ "الموقوفَين أودعا القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".