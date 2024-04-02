أشار رئيس المعهد الفنّي الأنطوني الأب شربل بوعبود، في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، الّذي أُقيم في حرم المعهد في الدّكوانة، إلى "أنّنا نحتفل اليوم بالتّنوّع والتّضامن، ونسعى لزيادة الوعي وتقديم الدّعم للأفراد المصابين بالتّوحّد".
وشدّد على أنّ "في هذا اليوم الخاص، دعونا نجتمع كمجتمع واحد، لنقدّم الدّعم والتّضامن مع الأشخاص المتأثّرين بالتّوحّد"، داعيًا إلى أن "نعمل معًا على إنشاء مجتمع شامل وداعم يحترم ويدعم جميع أفراده، بما في ذلك الأشخاص ذوي التّوحّد". وأكّد أنّ "المعهد يسعى إلى تحقيق بيئة ملائمة، من خلال الفنون الّتي يقدّمها".
كما أُضيء المعهد باللّون الأزرق، احتفاءً بالمناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بوعبود في اليوم العالمي للتوحد: نسعى لزيادة الوعي وتقديم الدعم للأفراد المصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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