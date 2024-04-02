الحكومة البريطانية استدعت سفير إسرائيل تنديدا بمقتل ثلاثة عمال اغاثة بريطانيين في غزة

استدعت الحكومة البريطانية، سفير إسرائيل في لندن للتعبير عن "تنديدها الحازم بمقتل سبعة من عمال الإغاثة، بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة اسرائيلية في غزة".

واشار وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اندرو ميتشل في بيان، الى انني "طلبت إجراء تحقيق سريع وشفاف، وتقاسم النتائج مع المجتمع الدولي برمته، ومحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) في شكل كامل على أفعالهم".