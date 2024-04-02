بلينكن يطالب بتحقيق محايد في مقتل عاملي الإغاثة في غزة

طالب وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بتحقيق "سريع ومحايد" في مقتل سبعة من عاملي الإغاثة في ضربة اسرائيلية في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحافي في باريس.

ولفت بلينكن الى انه "تحدثنا مباشرة الى السلطات الاسرائيلية لقد طالبناهم بإجراء تحقيق سريع ومحايد لنفهم ما حصل بالضبط".

يذكر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعترف بأن ضربة "غير مقصودة" اسفرت عن مقتل عاملي الاغاثة.