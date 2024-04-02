"الاونروا": عدد موظفي الوكالة الذين قتلوا في غزة منذ 7 تشرين الاول ارتفع إلى 176

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن "عدد موظفي الوكالة الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 176، ويعتقد أنه أكبر عدد من موظفي الإغاثة الذين قتلوا في أي صراع سابق".

واشارت في تصريح الى أن "في هذه الحرب الكارثية، نسجل أكبر عدد من العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في أي صراع، ولقد قُتل 176 موظفا في الأونروا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بعضهم أثناء تأدية واجبهم".

ودعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، في 31 آذار الفائت، إلى زيادة الضغط العالمي لدفع إسرائيل من أجل فتح المزيد من السبل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.