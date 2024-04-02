وزير الخارجية الفرنسي: يجب احترام مضمون قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن غزة

اكد وزير الخارجية الفرنسي، انه "يجب احترام مضمون قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن غزة"، لافتا الى ان "الطريق للحل السياسي هو وقف إطلاق النار وضمان أمن الجانبين". وأكد اننا "سنواصل التشاور مع أعضاء مجلس الأمن ودول المنطقة للتوصل لتوافق أوسع للخروج من الأزمة".

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