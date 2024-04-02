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إغلاق المدارس في الفلبين بسبب الحرارة الشديدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قررت الفلبين إغلاق المدارس في بعض المدن في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء حيث دفع ارتفاع درجات الحرارة الحكومة إلى بدائل التعلم عن بعد.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن أكثر من 12 مدينة وبلدية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أغلقت المدارس ونصحت الطلاب بالدراسة عن بعد خلال اليوم، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وعادة ما تكون المدارس الحكومية في البلاد مكتظة وتعاني من سوء التهوية.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أن يرتفع مؤشر الحرارة إلى ما يصل إلى 44 درجة مئوية اليوم الثلاثاء و43 درجة مئوية غدا الأربعاء. وعلقت إحدى المقاطعات في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين الدراسة في المدارس حتى 15 أبريل المقبل. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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