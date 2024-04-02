استغل سفر والده.. المشدد 5 سنوات لعامل هتك عرض طفل في الفيوم - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحى:

عاقبت محكمة جنايات الفيوم "دائرة الإرهاب"، اليوم الثلاثاء، عامل، مقيم بقرية الشوبك التابعة لمركز سنورس، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع الشغل، لقيامه بهتك هتك عرض طفل مستغلًا سفر والده للعمل بالخارج.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد الحكم، وبيشوي النسر جميل، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضى عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد قيام المتهم المتهم "عمر. س.ص" 37 عامًا، باستدراج طفل يدعى "أحمد. ر. ف" 11 عامًا، إلى منطقة نائية بواسطة سيارته، وتكبيله ونزع بنطاله عنوة وهتك عرضه.

جرى القبض على المتهم، حيث أكدت تحقيقات النيابة العامة صحة الواقعة، وقرر المستشار المحامى العام الأول لنيابات الفيوم، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.