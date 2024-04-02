محافظ المنيا يُكرم 390 من حفظة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

كرّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، 390 من حفظة القرآن الكريم، خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها مديرية الأوقاف على مسرح ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام حسونة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، والقيادات التنفيذية من رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات بالمحافظة، وعدد من حفظة القرآن الكريم.

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى جانب عرض فقرات إنشاد ديني وابتهالات عن فضل شهر رمضان المعظم.

وقدّم محافظ المنيا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، وقرب عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة وقائدها وشعبها وسائر الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام.

وأشار المحافظ إلى أننا نعيش في رحاب الليالي المتبقية من شهر رمضان المعظم ونتلمس فيها ليلة القدر في العشر الأواخر وخاصة الوتر منها، من خلال الإقبال على الله بإقامة الصلاة، وترتيل القرآن الكريم، والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة، مؤكدًا على دور الأزهر والأوقاف في تصحيح المفاهيم ونشر تعاليم الدين السمحة المعتدلة من خلال حفظ كتاب الله عز و جل وتدبر آياته.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة حول فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعباده المؤمنين ويعتقهم من النار، لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الليلة المباركة ويتقبل منا صالح الأعمال.