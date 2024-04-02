قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم عدة من قبل مفرزة استقصاء البقاع

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، عن تواجد أحد المطلوبين في سهل بلدة الفرزل البقاعيّة، وتبيّن أنّه يُدعى: "ي. م" (مواليد عام 1986، سوري)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة، تأليف عصابة، وأسلحة".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 2024-03-20، من إلقاء القبض عليه"، مشيرةً إلى أنّ "الموقوف سُلّم إلى مخفر المعلّقة لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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